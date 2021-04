Michelle Hunziker, dopo le accuse di razzismo la rivelazione: “Ho origini asiatiche” (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr – Tutti voi sapere che Michelle Hunziker, insieme al collega e co conduttore di Striscia la notizia Gerry Scotti, è stata accusata di razzismo – per la precisione di sinofobia – per aver “scimmiottato” le sembianze asiatiche tirandosi gli occhi. Adesso la conduttrice italosvizzera rende noto, via Instagram, la ragione per cui la figlia Aurora avrebbe gli occhi a mandorla. Michelle Hunziker e le accuse di razzismo Una manciata di giorni fa Michelle Hunziker, bellissima, simpaticissima e correttissima (politicamente) conduttrice italosvizzera è rimasta invischiata in una polemica che l’ha vista, insieme al collega Gerry Scotti, accusata di razzismo. Giudice nell’accusa l’account Instagram ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr – Tutti voi sapere che, insieme al collega e co conduttore di Striscia la notizia Gerry Scotti, è stata accusata di– per la precisione di sinofobia – per aver “scimmiottato” le sembianzetirandosi gli occhi. Adesso la conduttrice italosvizzera rende noto, via Instagram, la ragione per cui la figlia Aurora avrebbe gli occhi a mandorla.e lediUna manciata di giorni fa, bellissima, simpaticissima e correttissima (politicamente) conduttrice italosvizzera è rimasta invischiata in una polemica che l’ha vista, insieme al collega Gerry Scotti, accusata di. Giudice nell’accusa l’account Instagram ...

Advertising

fattoquotidiano : 'STRISCIA', L'USO SCORRETTO DEL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - La scenetta di Striscia con Gerry Scotti e Michelle Hunz… - matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - sardus7 : RT @claudio_2022: Prima che entrassero in gioco le lobby gay e la lotta al razzismo era decisamente un mondo migliore Le leggi per i diritt… - MuredduGiovanni : RT @lilly0971: Fantastico! Su Rai 2 sta andando in onda un vecchio spettacolo del comico Antonio Giuliani in cui ironizza alla grande sui c… -