Michael Keaton sarà di nuovo Batman nel film The Flash (Di martedì 20 aprile 2021) L’ipotesi, a tratti bizzarra, circolava da qualche mese. Oggi la conferma: dopo oltre 30 anni dal primo film in cui aveva indossato mantello e orecchie da pipistrello, Micheal Keaton tornerà a interpretare Batman. Questa volta lo farà in The Flash, titolo dell’universo cinematografico Dc che avrà per protagonista Ezra Miller. Come confermato dal regista Andy Muschietti, apprezzato di recente per il remake di It di Stephen King, le riprese sono appena iniziate a Londra. Solo a marzo Keaton aveva espresso qualche dubbio sulla sua partecipazione perché preoccupato per la pandemia, ma forse i timori sono stati superati nelle scorse settimane anche grazie al successo della campagna vaccinale nel Regno Unito. View this post on Instagram A post shared by Andy Muschietti ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) L’ipotesi, a tratti bizzarra, circolava da qualche mese. Oggi la conferma: dopo oltre 30 anni dal primoin cui aveva indossato mantello e orecchie da pipistrello, Michealtornerà a interpretare. Questa volta lo farà in The, titolo dell’universo cinematografico Dc che avrà per protagonista Ezra Miller. Come confermato dal regista Andy Muschietti, apprezzato di recente per il remake di It di Stephen King, le riprese sono appena iniziate a Londra. Solo a marzoaveva espresso qualche dubbio sulla sua partecipazione perché preoccupato per la pandemia, ma forse i timori sono stati superati nelle scorse settimane anche grazie al successo della campagna vaccinale nel Regno Unito. View this post on Instagram A post shared by Andy Muschietti ...

Advertising

Think_movies : “The Flash”: confermata ufficialmente la presenza di Michael Keaton! - NerdPool_IT : The Flash: Michael Keaton tornerà ad essere Batman - _ComicsUniverse : NEWS #TheFlash ?? Michael Keaton tornerà ufficialmente ad interpretare il #Batman del 1989 nel film su Flash ?? A… - Asgard_Hydra : Flash, ora è ufficiale: Michael Keaton sarà davvero Batman nel film - comingsoonit : L'anno scorso era stato confermato che #MichaelKeaton sarebbe tornato come #Batman in #TheFlash, ma adesso finalmen… -