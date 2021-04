“Mi muovo” | nuovo album di Giordana Angi e singolo con la Berté

(Di martedì 20 aprile 2021) Giovedì 29 aprile uscirà “Tuttapposto”, il brano che anticipa l’uscita del suolavoro discografico il 14 maggio: la trackliste Loredana– credit Fabrizio Cestari“Il 14 maggio uscirà il mio“Mi”. È un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo. A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un’evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Le mie canzoni nascono d’istinto, mi servono a buttare giù le emozioni. Ho ...

