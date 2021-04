Mi Muovo è il nuovo album di Giordana Angi: i dettagli e il duetto con Bertè in Tuttapposto (Di martedì 20 aprile 2021) Il nuovo album di Giordana Angi ha un nome e una data. Mi Muovo è il titolo e la giovane stella di Amici Di Maria De Filippi lo ha annunciato insieme a un’anticipazione in prossima uscita. Si tratta di un duetto con Loredana Bertè. Da una parte una promessa che si riconferma ogni volta che impugna un microfono, dall’altra una leggenda della musica italiana Il nuovo album di Giordana Angi Con questa nuova esperienza discografica Giordana Angi stacca il terzo ticket del suo percorso. Mi Muovo si compone di 10 tracce di cui 3 featuring: Tuttapposto con Loredana Bertè, Semplice con Alfa e Chiama Il Mio Nome con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Ildiha un nome e una data. Miè il titolo e la giovane stella di Amici Di Maria De Filippi lo ha annunciato insieme a un’anticipazione in prossima uscita. Si tratta di uncon Loredana. Da una parte una promessa che si riconferma ogni volta che impugna un microfono, dall’altra una leggenda della musica italiana IldiCon questa nuova esperienza discograficastacca il terzo ticket del suo percorso. Misi compone di 10 tracce di cui 3 featuring:con Loredana, Semplice con Alfa e Chiama Il Mio Nome con ...

