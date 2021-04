“Mi ha regalato l’anello”. Proposta di nozze al cantante: così la (famosa) compagna rompe la tradizione (Di martedì 20 aprile 2021) “Mi ha comprato un anello di fidanzamento”. Ma a scriverlo non è la futura sposa ma lo sposo. Ovviamente famosi. così, sotto a una serie di scatti che mostrano il prezioso gioiello e la giovanissima coppia tutta di bianco vestita, il cantante conferma le nozze. Perché già qualche settimana fa la Proposta più classica era stata fatta. Classica, sì, ma anche in grande stile. Il cantante aveva studiato tutto nei minimi dettagli e, come mostrato sui social, aveva organizzato quel momento romantico in un giardino tempestato di luci con petali rossi tutt’intorno, addobbato con le foto più belle della loro storia e con un cuore gigante composto da rose rosse su cui spiccavano le iniziali, “B + B”, realizzate con rose bianche. E, come da tradizione, non si era certo dimenticato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) “Mi ha comprato un anello di fidanzamento”. Ma a scriverlo non è la futura sposa ma lo sposo. Ovviamente famosi., sotto a una serie di scatti che mostrano il prezioso gioiello e la giovanissima coppia tutta di bianco vestita, ilconferma le. Perché già qualche settimana fa lapiù classica era stata fatta. Classica, sì, ma anche in grande stile. Ilaveva studiato tutto nei minimi dettagli e, come mostrato sui social, aveva organizzato quel momento romantico in un giardino tempestato di luci con petali rossi tutt’intorno, addobbato con le foto più belle della loro storia e con un cuore gigante composto da rose rosse su cui spiccavano le iniziali, “B + B”, realizzate con rose bianche. E, come da, non si era certo dimenticato ...

