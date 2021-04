Meteo Roma a rischio temporale (Di martedì 20 aprile 2021) Per Roma le condizioni Meteo saranno caratterizzate da instabilità atmosferica pomeridiana, soprattutto tra mercoledì e giovedì, con il rischio di qualche temporale. La temperatura massima si manterrà su valori che presto saranno prossimi a quelli medi stagionali. Il fine settimana sarà piuttosto soleggiato e mite. Farà fresco di notte. I primi giorni della settimana si potrebbe verificare un modesto aumento della nuvolosità con eventuali piovaschi. La temperatura sarà stabile, con un lieve aumento però di quella minima. Mercoledì 21: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 5 Km/h, raffiche massime 33 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Giovedì 22: molto nuvoloso con pioggia. Stima Pioggia 10 mm. Temperatura da 11°C a ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Perle condizionisaranno caratterizzate da instabilità atmosferica pomeridiana, soprattutto tra mercoledì e giovedì, con ildi qualche. La temperatura massima si manterrà su valori che presto saranno prossimi a quelli medi stagionali. Il fine settimana sarà piuttosto soleggiato e mite. Farà fresco di notte. I primi giorni della settimana si potrebbe verificare un modesto aumento della nuvolosità con eventuali piovaschi. La temperatura sarà stabile, con un lieve aumento però di quella minima. Mercoledì 21: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 5 Km/h, raffiche massime 33 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Giovedì 22: molto nuvoloso con pioggia. Stima Pioggia 10 mm. Temperatura da 11°C a ...

