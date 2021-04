Meteo MAGGIO con rischio di BOMBE d’ACQUA per cambiamenti climatici (Di martedì 20 aprile 2021) Meteo con nubifragi. E’ vero, stiamo ragionando sulla possibile – forse probabile – ondata di caldo di fine aprile. Ma nei ragionamenti che vi abbiamo presentato abbiamo precisato che potrebbe trattarsi di una fiammata estemporanea. Un quadro Meteo climatico estremamente dinamico, volubile, tipicamente primaverile insomma. La temporaneità deriverebbe dalla natura della rimonta anticiclonica, certamente africana ma plausibilmente poco strutturata. La cupola, o meglio il cupolone, porterebbe un eccesso di energia termica pericolosissimo. Pericolosissimo perché l’aria fresca della depressione iberica, responsabile della rimonta anticiclonica stessa, potrebbe espandersi sull’Italia nei primi giorni di MAGGIO. A quel punto sapete cosa accadrebbe? Che trattandosi di aria più pesante si insinuerebbe al di sotto dell’aria caldo umida ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 20 aprile 2021)con nubifragi. E’ vero, stiamo ragionando sulla possibile – forse probabile – ondata di caldo di fine aprile. Ma nei ragionamenti che vi abbiamo presentato abbiamo precisato che potrebbe trattarsi di una fiammata estemporanea. Un quadroclimatico estremamente dinamico, volubile, tipicamente primaverile insomma. La temporaneità deriverebbe dalla natura della rimonta anticiclonica, certamente africana ma plausibilmente poco strutturata. La cupola, o meglio il cupolone, porterebbe un eccesso di energia termica pericolosissimo. Pericolosissimo perché l’aria fresca della depressione iberica, responsabile della rimonta anticiclonica stessa, potrebbe espandersi sull’Italia nei primi giorni di. A quel punto sapete cosa accadrebbe? Che trattandosi di aria più pesante si insinuerebbe al di sotto dell’aria caldo umida ...

