Meteo | le previsioni di mercoledì 21 aprile VIDEO

Il Meteo non riesce a stabilizzarsi sull'Italia e il mese di aprile, in alcune aree del Paese, segna il record di piovosità. Da mercoledì è attesa l'ennesima perturbazione con altre piogge, locali temporali e grandinate. Sarà prima interessato il Nord, in una seconda fase anche il Centro. Gli aspetti più stabili della primavera non riescono ancora a concretizzarsi. Da molti giorni nell'area del mediterraneo è posizionato un vortice ciclonico alimentato da masse d'aria fredda provenienti dal Nord Europa. Per un cambiamento più deciso e stabile dovremo attendere il weekend. mercoledì 21 il nuovo peggioramento interesserà dapprima il Nord Ovest e la Sardegna con piogge irregolari e qualche temporale. Nonostante una lieve instabilità pomeridiana sui rilievi, altrove il Meteo ci garantirà comunque una ...

