Meteo Italia al 3 maggio | dal CALDO ai super TEMPORALI

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 20 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici sembrano aver inquadrato il trendclimatico che andremo a vivere a cavallo tra fine aprile e inizio. Un trend all’insegna della dinamicità e soprattutto degli sbalzi termici, ma considerando che siamo ormai nel cuore della stagione primaverile non dobbiamo stupirci di nulla. Il freddo sta per lasciarci e per certi versi verrebbe da dire “è anche ora”. Freddo esagerato, freddo che ha avuto effetti eclatanti sia in termini termici sia in termini precipitativi con le nevicate in grado di spingersi a quote piuttosto basse (considerando il periodo chiaramente). Tra non molto torneremo a parlare die potrebbe trattarsi, lo ripetiamo diafricano, ma dobbiamo ripeterci anche sulla temporaneità della fiammata. Dovrebbe ...