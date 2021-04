Metal Gear Rising e Castlevania | Konami registra i marchi in Giappone

(Di martedì 20 aprile 2021)e l'amata serie dipotrebbero ricevere novità. Stando a quanto riportato da Gematsu,hato iper Akumajou Dracula (il nomese per la serie) einil 6 aprile. Tuttavia, lazione deiè stata resa pubblica nella giornata di ieri, 19 aprile. Per quanto riguarda la serie di, la società non ha annunciato nessun nuovo gioco. Leggi altro...

... ha dichiarato che, in futuro, potremmo assistere al ritorno di diverse serie classiche su PlayStation 5 , soprattutto legate alla serieSolid . Nello specifico, l'insider sostiene che ci ...Per quanto riguarda il discorso remake si è parlato di "alcuni titoli della serieSolid", mentre gli altri sono due progetti su cui si sta speculando da diversi anni, ovvero un ritorno di ...Metal Gear Rising e l'amata serie di Castlevania potrebbero ricevere novità. Stando a quanto riportato da Gematsu, Konami ha registrato i marchi per Akumajou Dracula (il nome giapponese per la serie ...Konami registra due nuovi marchi in Giappone legati a Castlevania e Metal Gear Rising. Come riportato da Gematsu, Konami ha dato un segno di vita a due delle sue serie più amate di tutti i tempi, ovve ...