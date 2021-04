Mercato Juventus | Ramsey ma non solo | offerti 3 giocatori per il bomber

(Di martedì 20 aprile 2021)– Tra il caos della Superlega, lacontinua a pensare alin vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali è quello di rinforzare l’attacco con una nuova prima punta. Tanti i nomi nel taccuino di Paratici, da Icardi e Milik passando per l’ex bianconero Moise Kean. Proprio il giovane italiano, all’ombra della Tour Eiffel sta disputando una grandissima stagione, con oltre 14 gol tra campionato e coppe., 3per arrivare a Kean La grande stagione di Kean lo ha rimesso al centro di voci importanti di. Fabio Paratici vorrebbe riportarlo a Torino e per farlo, secondo La Gazzetta dello Sport, offre addirittura treall’Everton, proprietario del ...

