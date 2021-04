Mediaset, che sberla! Voleva 3 miliardi da Vivendi, ottiene solo 1,7 milioni (Di martedì 20 aprile 2021) Schiaffo a Mediaset: no ai 3 miliardi MF – Milano Finanza, pagina 2, di Andrea Montanari. Mediaset e Fininvest avevano chiesto 3 miliardi di danni – più dell’attuale capitalizzazione di borsa, 2,91 miliardi – e, invece, incasseranno solo 1,7 milioni. E questa la cifra che i giudici della XV sezione del Tribunale civile di Milano hanno stabilito, a carico di Vivendi, quale risarcimento per il mancato acquisto dell’ex pay tv Premium. Una goccia nel mare rispetto alle iniziali pretese del gruppo tv guidato da Pier Silvio Berlusconi (assistito dagli avvocati Sergio Erede, Vincenzo Mariconda, Gianpiero Succi e Daniele Gambirasio) e dal socio di riferimento (affiancato da Niccolò Ghedini, Andrea Di Porto, Aldo Baldaccini, Simone Conti e Matteo Pericoli). ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 aprile 2021) Schiaffo a: no ai 3MF – Milano Finanza, pagina 2, di Andrea Montanari.e Fininvest avevano chiesto 3di danni – più dell’attuale capitalizzazione di borsa, 2,91– e, invece, incasseranno1,7. E questa la cifra che i giudici della XV sezione del Tribunale civile di Milano hanno stabilito, a carico di, quale risarcimento per il mancato acquisto dell’ex pay tv Premium. Una goccia nel mare rispetto alle iniziali pretese del gruppo tv guidato da Pier Silvio Berlusconi (assistito dagli avvocati Sergio Erede, Vincenzo Mariconda, Gianpiero Succi e Daniele Gambirasio) e dal socio di riferimento (affiancato da Niccolò Ghedini, Andrea Di Porto, Aldo Baldaccini, Simone Conti e Matteo Pericoli). ...

