Maurizio Cerrato ucciso in strada: lite per il parcheggio sfocia nel sangue (Di martedì 20 aprile 2021) Dramma in via IV Novembre, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Vana la corsa all'ospedale San Leonardo di Castellamare. Forse era intervenuto per difendere la figlia. Indagini in ... Leggi su today (Di martedì 20 aprile 2021) Dramma in via IV Novembre, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Vana la corsa all'ospedale San Leonardo di Castellamare. Forse era intervenuto per difendere la figlia. Indagini in ...

