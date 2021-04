Maurizio Cerrato, Don Ciro Cozzolino (Libera): “Chi ha commesso questo gesto si costituisca” (Di martedì 20 aprile 2021) “Si tratta di un gesto di estrema arroganza e violenza, che purtroppo non trova alcuna giustificazione e lascia senza parole”. Don Ciro Cozzolino, parroco della Santissima Trinità di Torre Annunziata e referente locale di Libera Contro Le Mafie, non ha mezzi termini sull’omicidio di Maurizio Cerrato, padre sessantunenne ucciso la scorsa notte, tra lunedì 10 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 aprile 2021) “Si tratta di undi estrema arroganza e violenza, che purtroppo non trova alcuna giustificazione e lascia senza parole”. Don, parroco della Santissima Trinità di Torre Annunziata e referente locale diContro Le Mafie, non ha mezzi termini sull’omicidio di, padre sessantunenne ucciso la scorsa notte, tra lunedì 10 L'articolo proviene da Inews.it.

rivieraweb : Pugnalato a morte in un parcheggio: grande dolore per la scomparsa di Maurizio Cerrato ?????? - Yogaolic : RT @ildesk: Così è morto Maurizio Cerrato. La ragazza aveva spostato una sedia per parcheggiare, ma qualcuno non ha gradito e le ha squarci… - ildesk : Così è morto Maurizio Cerrato. La ragazza aveva spostato una sedia per parcheggiare, ma qualcuno non ha gradito e l… - deeplyfree3 : Napoli, aggredito e accoltellato a morte per un parcheggio: Maurizio Cerrato aveva 61 anni. La figlia: «Difendeva m… - cronista73 : Torre Annunziata, Maurizio Cerrato ucciso per un posto auto conteso. La figlia: «Morto per difendere me» -