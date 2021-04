Matteo Renzi fonda una società di consulenza alle imprese: è imprenditore e azionista unico. Come nome ha scelto le sue iniziali (Di martedì 20 aprile 2021) Una società di consulenza alle imprese. Proprietario: un ex premier, senatore in carica e leader di un partito che fa parte della maggioranza di governo. Tutto assolutamente legale: non esiste una legge che vieti a Matteo Renzi di creare la sua società di consulenza. Il leader d’Italia viva deve essere orgoglioso della sua creatura, visto che l’ha battezzata con le sue iniziali: si chiama Ma.Re Consulting srl, e Renzi è sia amministratore che azionista unico. A raccontare la nascità della società del leader di Italia viva è il settimanale l’Espresso. Che cita lo statuto depositato alla Camera di commercio di Roma: Ma.Re Consulting si occupa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Unadi. Proprietario: un ex premier, senatore in carica e leader di un partito che fa parte della maggioranza di governo. Tutto assolutamente legale: non esiste una legge che vieti adi creare la suadi. Il leader d’Italia viva deve essere orgoglioso della sua creatura, visto che l’ha battezzata con le sue: si chiama Ma.Re Consulting srl, eè sia amministratore che. A raccontare la nascità delladel leader di Italia viva è il settimanale l’Espresso. Che cita lo statuto depositato alla Camera di commercio di Roma: Ma.Re Consulting si occupa di ...

