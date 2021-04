Matilde Brandi si candida per L’Isola dei Famosi: “Parto anche adesso” (Di martedì 20 aprile 2021) Matilde Brandi fresca di GF Vip è pronta a nuove avventure televisive. La ballerina sogna il ruolo di giudice ad Amici, ma non disdegna nemmeno un’eventuale partecipazione a L’Isola dei Famosi. In un’intervista rilasciata a Casa Chi l’ex gieffina ha rivelato che partirebbe anche in corsa per quest’edizione del reality di Ilary Blasi. “Seguo da sempre L’Isola. Pensa che ci sono stata vicina ad andarci, ma le bimbe erano piccole. A me non dispiacerebbe partecipare, perché non soffro la fame e il non mangiare. Poi io sono una che si dà da fare e pesco, faccio tutto, sarebbe divertente. In questa edizione ho tante amiche, da Angela a Valentina a Roberto. Se mi chiamassero ora in corsa io andrei sicuro. ormai le mie figlie hanno ormai 15 anni e ormai pensano ai maschi, ai fidanzati… ... Leggi su biccy (Di martedì 20 aprile 2021)fresca di GF Vip è pronta a nuove avventure televisive. La ballerina sogna il ruolo di giudice ad Amici, ma non disdegna nemmeno un’eventuale partecipazione adei. In un’intervista rilasciata a Casa Chi l’ex gieffina ha rivelato che partirebbein corsa per quest’edizione del reality di Ilary Blasi. “Seguo da sempre. Pensa che ci sono stata vicina ad andarci, ma le bimbe erano piccole. A me non dispiacerebbe partecipare, perché non soffro la fame e il non mangiare. Poi io sono una che si dà da fare e pesco, faccio tutto, sarebbe divertente. In questa edizione ho tante amiche, da Angela a Valentina a Roberto. Se mi chiamassero ora in corsa io andrei sicuro. ormai le mie figlie hanno ormai 15 anni e ormai pensano ai maschi, ai fidanzati… ...

