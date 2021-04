Martina Panagia è diventata mamma | la prima tenera foto su Instagram

(Di martedì 20 aprile 2021)di una splendida bambina di nome Vera. L’ex conduttrice di X-Style ha dato il lieto annuncio su, condividendo latenerissima. Un frugoletto tutto amore e dolcezza, con indosso una tutina morbida di colore rosa con un gattino al centro, mentre la– felice come non mai – le stringe la manina. Era da qualche giorno che la splendidanon condivideva nuovi post su, destando la preoccupazione dei fan. Alla fine il motivo è apparso chiaro: Vera è venuta al mondo il 16 aprile, regalando ai genitori una gioia immensa e indescrivibile. “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore – ha scritto laa corredo del post -. Stiamo bene, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Martina Panagia

Il 16 aprile è nata Vera , la figlia di. E' stata la stessa conduttrice di X - Style a darne l'annuncio, su Instagram. La sua assenza sui social era sospetta e in molti avevano pensato che il parto fosse imminente. Il post ...La conduttrice televisiva di 'X - Style', in onda su Canale 5, ha rivelato sui social la sua dolce attesa. E ha deciso di raccontare, come altre future mamme, la sua esperienza. La gravidanza è stata una chiave social molto importante per Martina Panagia. L'annuncio su Instagram, il corpo che cambia e adesso la piccola Vera ...