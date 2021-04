Marketing politico e advocacy: parla Emanuele Salomone (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo gli ultimi dati pubblicati da Istat, le famiglie italiane totalmente indigenti sono circa 335 mila in più rispetto al 2019: + 7,7%. Pare quindi che il sistema Paese stia perdendo la sua capacità storica di reagire all'indigenza. Quali sono le posizioni dei partiti politici che lei ritiene più valide in questo momento? “E' indubbio che stiamo affrontando un momento storico unico e singolare per i fatti che conosciamo bene”- dice Emanuele Salamone, esperto di advocacy, lobbying e relazioni istituzionali-“è chiaro che con la formazione di questo nuovo governo, determinate dinamiche si siano riformulate e che i partiti oggi debbano necessariamente collaborare e coesistere tra di loro all'interno di un ecosistema che io definirei di cooperazione e resilienza. Sicuramente ci sono valide proposte sul tavolo dei decisori, si pensi che negli ultimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo gli ultimi dati pubblicati da Istat, le famiglie italiane totalmente indigenti sono circa 335 mila in più rispetto al 2019: + 7,7%. Pare quindi che il sistema Paese stia perdendo la sua capacità storica di reagire all'indigenza. Quali sono le posizioni dei partiti politici che lei ritiene più valide in questo momento? “E' indubbio che stiamo affrontando un momento storico unico e singolare per i fatti che conosciamo bene”- diceSalamone, esperto di, lobbying e relazioni istituzionali-“è chiaro che con la formazione di questo nuovo governo, determinate dinamiche si siano riformulate e che i partiti oggi debbano necessariamente collaborare e coesistere tra di loro all'interno di un ecosistema che io definirei di cooperazione e resilienza. Sicuramente ci sono valide proposte sul tavolo dei decisori, si pensi che negli ultimi ...

