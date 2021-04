Margot Sikabonyi, che fine ha fatto la Maria Martini di “Un medico in famiglia”: “Oggi insegno yoga e ho trovato me stessa” (Di martedì 20 aprile 2021) “A 15 anni mi ero ritrovata ad affrontare la morte di mio padre, in concomitanza con l’uscita della prima serie di Un medico in famiglia. Ero giovanissima, stavo crescendo, questa serie di eventi mi aveva destabilizzata facendo nascere in me tante domande. E intanto sul set vedevo persone che avevano tanto successo ma non sembravano felici. Così ho iniziato un percorso, per cercare di capire quale fosse la verità, cosa fossero l’autentica gioia e il vero successo, per trovare il mio ‘centro’“. A dirlo è Margot Sikabonyi, l’attrice celebre per aver interpretato il personaggio di Maria Martini nella celeberrima fiction di Rai 1 “Un medico in famiglia“, che in un’intervista all’Huffington Post ha ripercorso la sua vita, rivelando come quel ruolo abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “A 15 anni mi ero ritrovata ad affrontare la morte di mio padre, in concomitanza con l’uscita della prima serie di Unin. Ero giovanissima, stavo crescendo, questa serie di eventi mi aveva destabilizzata facendo nascere in me tante domande. E intanto sul set vedevo persone che avevano tanto successo ma non sembravano felici. Così ho iniziato un percorso, per cercare di capire quale fosse la verità, cosa fossero l’autentica gioia e il vero successo, per trovare il mio ‘centro’“. A dirlo è, l’attrice celebre per aver interpretato il personaggio dinella celeberrima fiction di Rai 1 “Unin“, che in un’intervista all’Huffington Post ha ripercorso la sua vita, rivelando come quel ruolo abbia ...

Advertising

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Respira! Alla ricerca della calma nel caos Margot Sikabonyi editore Sant… - flamanc24 : RT @tizianosmile1: La bellezza di Margot Sikabonyi scusate sono innamorata ???? #isolitiignoti - amoreavrai : Margot Sikabonyi vuol dire ferita di nuovo aperta per un medico in famiglia perché da quando è finito mi sento completamente abbandonata - MURATMIHCIOGLU : RT @Ich_bin_Fuchs: Margot Sikabonyi è l'emblema dell'attore incastrato nel personaggio. 'Un medico in famiglia' è stato così seguito per an… - tizianosmile1 : La bellezza di Margot Sikabonyi scusate sono innamorata ???? #isolitiignoti -