Margherita Vicario, il 23 aprile esce "Come va": le anticipazioni [VIDEO] (Di martedì 20 aprile 2021) Disponibile in pre-save il singolo di Margherita Vicario, dal 23 aprile sarà in radio e sulle piattaforme digitali: ecco il significato Cresce l'attesa per Come va (Island Records), la nuova canzone di Margherita Vicario che anticipa l'album Bingo, in uscita il 14 maggio. Il nuovo singolo è già disponibile in pre-save, ma sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in radio a partire dal 23 aprile. A distanza di soli due mesi dalla pubblicazione del singolo Orango Tango, Margherita Vicario stuzzica di nuovo i suoi fan e conferma la vocazione eclettica e poliedrica, capace di raccontare il mondo attraverso le sue mille sfumature, sempre con sguardo curioso e originale.

