Mare Fuori 2, al via le riprese a Napoli: le anticipazioni (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziate ieri mattina a Napoli le riprese di Mare Fuori 2, la seconda stagione della serie diretta da Carmine Elia, andata in onda lo scorso autunno su Rai 2. Protagonisti alcuni giovanissimi che sono rinchiusi nell’Istituto di Pena Minorile e che hanno alle spalle un passato di violenza e di sofferenza. Stanno pagando il loro debito con la giustizia. Il cast, guidato da Carolina Crescentini e Carmine Recano, è nutrito di giovanissimi. La produzione è di Picomedia e Rai Fiction. Le riprese, che dureranno circa cinque settimane, coinvolgeranno molte altre location della città partenopea. In particolare il centro storico con i suoi vicoli. Questa è una delle differenze rispetto alla prima stagione che si era basata maggiormente su ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono iniziate ieri mattina aledi2, la seconda stagione della serie diretta da Carmine Elia, andata in onda lo scorso autunno su Rai 2. Protagonisti alcuni giovanissimi che sono rinchiusi nell’Istituto di Pena Minorile e che hanno alle spalle un passato di violenza e di sofferenza. Stanno pagando il loro debito con la giustizia. Il cast, guidato da Carolina Crescentini e Carmine Recano, è nutrito di giovanissimi. La produzione è di Picomedia e Rai Fiction. Le, che dureranno circa cinque settimane, coinvolgeranno molte altre location della città partenopea. In particolare il centro storico con i suoi vicoli. Questa è una delle differenze rispetto alla prima stagione che si era basata maggiormente su ...

Advertising

anteprima24 : ** Mare Fuori 2, al via le #Riprese a #Napoli: le anticipazioni ** - oggiscrivo : @vfeltri Stanno già pensando ad accaparrarsi quel casale o la villetta affaccio a mare, il nuraghe tra le campagne… - _Valealizzi_ : RT @fioridizuccaa: non il cast di Mare Fuori che spamma la serie di Nicolas Maupas ?????? io per voi mi ammazzo come ve lo devo dire - unbelrumore : RT @fioridizuccaa: non il cast di Mare Fuori che spamma la serie di Nicolas Maupas ?????? io per voi mi ammazzo come ve lo devo dire - hogwartsexprevs : RT @fioridizuccaa: non il cast di Mare Fuori che spamma la serie di Nicolas Maupas ?????? io per voi mi ammazzo come ve lo devo dire -