Marco Tardelli ha ricevuto la prima dose del vaccino

(Di martedì 20 aprile 2021)si e’ vaccinato. Il campione del mondo di calcio 1982 haquesta mattina lanella Asl Roma 2. “Un grande simbolo dell’Italia che vince anche contro il virus.ci ha tenuto a ringraziare tutti i nostri operatori sanitari per l’impegno quotidiano in questa grande campagna di vaccinazione”, si legge sulla pagina Facebook Salute Lazio.Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Facebook ribadisce “ha appena fatto ilanti Covid-19. Un grande simbolo dell’Italia che vince anche contro il virus”.

"Grazie agli operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta al Covid, anche per la somministrazione dei vaccini "., 67enne indimenticato Campione del mondo nel 1982, si è sottoposto in mattinata al vaccino anti Covid a Roma. Jeans e polo blu, l'ex giocatore e allenatore si è fatto fotografare come ...Lui sorridente in un centro vaccinale, durante la somministrazione del siero:si è lasciato fotografare durante la vaccinazione anti Covid 19, e l'immagine è stata postata su Facebook dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "ha ...Alla Asl Roma2. Nicola Zingaretti, su Facebook: “Un grande simbolo dell’Italia che vince anche contro il virus" ...L’ex campione si è fatto fotografare mentre riceveva l’iniezione. Zingaretti ha postato la foto su Facebook: «Un grande simbolo dell’Italia che vince anche contro il virus» ...