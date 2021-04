Maradona – Sogno Benedetto | online il teaser trailer della nuova serie Amazon

(Di martedì 20 aprile 2021)Prime Video ha rilasciato ilufficiale di, latelevisiva targata. Il comunicato ufficiale chiarisce che alle spalleci sono numerosi anni di lavorazione, dunque il progetto è antecedente alla morte del campione sudamericano. Dalla nota si apprende inoltre che la produzione è affidata a BTF Media, con cui collaborano anche Latin We e Dhana Media. Per questa prima stagione sono previsti dieci episodi, ciascunodurata di circa un’ora. L’obiettivo del regista Alejandro Aimetta è di raccontare la carriera e i momenti più significativivita di Diego Armando, ...

Advertising

repubblica : 'Maradona - Sogno benedetto', le prime immagini della serie - TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Maradona - Sogno benedetto', le prime immagini della serie - RepSpettacoli : 'Maradona - Sogno benedetto', le prime immagini della serie [aggiornamento delle 09:14] - ROSALBAMEDINA8 : RT @repubblica: 'Maradona - Sogno benedetto', le prime immagini della serie - boasnoticiasne1 : RT @repubblica: 'Maradona - Sogno benedetto', le prime immagini della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Sogno

"Diego Armando, il più grande calciatore di tutti i tempi", recita il claim di "benedetto ". Amazon Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer della nuova, attesissima serie biografica che ripercorre la vita personale e professionale di Diego Armando...Napoli -benedetto: Amazon lancia il teaser della serie in uscita! Prime immagini da brividi . Piccolo video in attesa del trailer ufficiale e della serie tv su Diego Armandoche ...P iù morbida nell’ostentare delusione - «non dà merito all’immensa storia culturale della nostra citta» - la pluri assessora Alessandra Clemente, candidata, con opinabile successo, da de Magistris a s ...I primi minuti in anteprima della nuova produzione dedicata alla vita del Pibe de Oro: dalle umili origini in Argentina fino alla consacrazione con il Napoli ...