Mara Venier | asfalta la D’Urso | La dura frecciatina social

Mara Venier e Barbara D'Urso sono le due conduttrici della domenica pomeriggio Rai e Mediaset. Ma nella giornata di lunedì la regina di Domenica In ha pubblicato una frecciatina social nei confronti della collega. Ecco cosa è successo Mara Venier e Barbara D'Urso-Political24Ancora una volta la sfida per la domenica pomeriggio italiana tra le due conduttrici si è fatta più accesa che mai. I dati dicono solo una verità: Mara Venier è la regina incontrastata. Domenica 18 aprile è stata vinta da Domenica In, dove sono stati registrati 3.359.000 spettatori pari al 17,1% di share nella prima parte di programma mentre nella seconda 3.045.000 telespettatori e il 15,9%. Barbara D'Urso invece con il suo ...

