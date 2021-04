Manchester United, il comunicato ufficiale delle dimissioni di Ed Woodward (Di martedì 20 aprile 2021) Il Manchester United ha annunciato oggi che il vicepresidente esecutivo Ed Woodward lascerà il suo ruolo alla fine del 2021. Woodward è entrato a far parte dello United nel 2005 ed è diventato vicepresidente esecutivo nel 2012. Ed Woodward ha detto: “Sono estremamente orgoglioso di aver servito lo United ed è stato un onore lavorare per la più grande squadra di calcio del mondo negli ultimi 16 anni. Il club è ben posizionato per il futuro e sarà difficile andarsene alla fine dell’anno”. “Farò tesoro dei ricordi del mio periodo all’Old Trafford, durante un periodo in cui abbiamo vinto l’Europa League, la FA Cup e la EFL Cup. Sono orgoglioso della rigenerazione della cultura del club e del nostro ritorno al modo di giocare del Manchester ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Ilha annunciato oggi che il vicepresidente esecutivo Edlascerà il suo ruolo alla fine del 2021.è entrato a far parte dellonel 2005 ed è diventato vicepresidente esecutivo nel 2012. Edha detto: “Sono estremamente orgoglioso di aver servito loed è stato un onore lavorare per la più grande squadra di calcio del mondo negli ultimi 16 anni. Il club è ben posizionato per il futuro e sarà difficile andarsene alla fine dell’anno”. “Farò tesoro dei ricordi del mio periodo all’Old Trafford, durante un periodo in cui abbiamo vinto l’Europa League, la FA Cup e la EFL Cup. Sono orgoglioso della rigenerazione della cultura del club e del nostro ritorno al modo di giocare del...

