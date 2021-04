Manchester City | ufficiale | addio alla Superlega | il comunicato ufficiale

(Di martedì 20 aprile 2021) Ilnon fa più parte della. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese con unsul proprio sito, in cui i Citizens confermano le voci delle ultime ore. Arriva quindi la rinunciae formale deldal progetto della, che rischia di essere fortemente ridimensionato se non addirittura morto sul nascere dopo le grandissime polemiche di queste ore. SportFace.

marcelobechler : Oficial: Manchester City fora da Superliga. - SkySport : ULTIM'ORA FONTI INGLESI: MANCHESTER CITY PRONTO A LASCIARE LA SUPERLEGA ? #SkySport #SuperLega #SuperLeague… - angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - GabrielJesusBr9 : Oficial. Manchester City fora da Superliga ! - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Ceferin riaccoglie il Manchester City: «Bentornati nel calcio europeo» -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

La frattura si è consumata proprio in Inghilterra, dove Chelsea eavrebbero già preparato la documentazione per uscire dal progetto. Preso di mira da centinaia di tifosi che hanno '...Il passo avanti (o indietro in questo caso) è stato fatto dal Chelsea, seguito a ruota - secondo delle indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra - dal. Alla fine tutti i club d'...Il Manchester City, tramite nota sul proprio sito ufficiale, ha confermato che il club ha fatto partire le procedure per uscire dal progetto della Super League ..."Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo sviluppando i piani per una Super League europea". Questo il comunicato ufficiale del ...