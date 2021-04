Manchester City out dalla Super League: il comunicato ufficiale (Di martedì 20 aprile 2021) Il Manchester City ha ufficialmente abbandonato la Super League: ecco il comunicato diramato dal club inglese Il Manchester City ha ufficialmente abbandonato la Super League. Il comunicato diramato dal club inglese. «Il Manchester City Football Club conferma di aver formalmente avviato le procedure per il ritiro dalla Super League». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Ilha ufficialmente abbandonato la: ecco ildiramato dal club inglese Ilha ufficialmente abbandonato la. Ildiramato dal club inglese. «IlFootball Club conferma di aver formalmente avviato le procedure per il ritiro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

