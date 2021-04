Manchester City, Guardiola: 'Superlega? Embrione che non respira' (Di martedì 20 aprile 2021) Manchester (REGNO UNITO) - Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match del Manchester City contro l' Aston Villa . Il focus, però, è sulla neonata Superlega : " Non si ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021)(REGNO UNITO) - Pepsi è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match delcontro l' Aston Villa . Il focus, però, è sulla neonata: " Non si ...

Advertising

angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - DiMarzio : #ManchesterCity , #Guardiola duro sulla #Superlega - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - PartenoPesce : RT @DiMarzio: #ManchesterCity , #Guardiola duro sulla #Superlega - NicolaCagetti : RT @TMit_news: Guardiola ha le idee chiare sulla #Superlega. Siete d'accordo col pensiero del tecnico del Manchester City? #TMquote #TMopi… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City, Guardiola: 'Superlega? Embrione che non respira' MANCHESTER (REGNO UNITO) - Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match del Manchester City contro l' Aston Villa . Il focus, però, è sulla neonata Superlega : " Non si può considerare sport quando il successo è garantito e non importa quanto perdi. E' scomodo per noi esporci ...

Guardiola contro la Superlega: "Non è sport se non importa se perdi" Anche Pep Guardiola non ha speso parole di elogio per la nuova Superlega Il Manchester City è tra i club fondatori della nuova Super League, ma il suo allenatore Pep Guardiola non sarebbe tanto d'accordo. Il manager, in conferenza stampa, ha infatti puntato il dito contro la ...

Superlega, Serse Cosmi è contrario: "Emozioni appartengono al popolo, non dei mercanti" Anche Serse Cosmi , tecnico del Crotone ed ex allenatore del Perugia, si scaglia contro la Superlega . La sortita dei 12 top club europei ...

LIVE SUPER LEAGUE - Comunicato della Premier: "Cessino Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori:..

(REGNO UNITO) - Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match delcontro l' Aston Villa . Il focus, però, è sulla neonata Superlega : " Non si può considerare sport quando il successo è garantito e non importa quanto perdi. E' scomodo per noi esporci ...Anche Pep Guardiola non ha speso parole di elogio per la nuova Superlega Ilè tra i club fondatori della nuova Super League, ma il suo allenatore Pep Guardiola non sarebbe tanto d'accordo. Il manager, in conferenza stampa, ha infatti puntato il dito contro la ...Anche Serse Cosmi , tecnico del Crotone ed ex allenatore del Perugia, si scaglia contro la Superlega . La sortita dei 12 top club europei ...Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori:..