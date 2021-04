Manchester City fuori dalla Super League: il comunicato della FA (Di martedì 20 aprile 2021) La FA Association ha commentato la scelta del Manchester City di lasciare il progetto della Super League La FA Association ha commentato la scelta del Manchester City di lasciare il progetto della Super League. Il post su Twitter. «Accogliamo la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare il progetto della Super League europea. Il calcio inglese ha una storia onorevole basata sull’opportunità per tutte le società. Il campionato chiuso, invece, avrebbe diviso il nostro gioco. Ringraziamo anche tutti i tifosi che hanno influenzato la decisioni dei loro club durante questi giorni». Statement from The @FA: pic.twitter.com/nkxYvAL9yP— FA Spokesperson ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) La FA Association ha commentato la scelta deldi lasciare il progettoLa FA Association ha commentato la scelta deldi lasciare il progetto. Il post su Twitter. «Accogliamo la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare il progettoeuropea. Il calcio inglese ha una storia onorevole basata sull’opportunità per tutte le società. Il campionato chiuso, invece, avrebbe diviso il nostro gioco. Ringraziamo anche tutti i tifosi che hanno influenzato la decisioni dei loro club durante questi giorni». Statement from The @FA: pic.twitter.com/nkxYvAL9yP— FA Spokesperson ...

Advertising

marcelobechler : Oficial: Manchester City fora da Superliga. - SkySport : ULTIM'ORA FONTI INGLESI: MANCHESTER CITY PRONTO A LASCIARE LA SUPERLEGA ? #SkySport #SuperLega #SuperLeague… - angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - mattiamaestri46 : RT @marifcinter: La Uefa che riaccoglie a braccia aperte il Manchester City ('lieta di lavorare insieme per un calcio migliore'), con cui è… - Daniele20052013 : Manchester City out dalla Super League: il comunicato ufficiale -