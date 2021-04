Manchester City | Chelsea e Atletico Madrid pronti a ritirarsi dalla Superlega

(Di martedì 20 aprile 2021) Anche ilsi sta preparando a uscireSuper League. Secondo le emittenti britanniche Sky News e Bbc, il club ha detto agli organizzatori di non voler essere più parte della nuova. Poco prima, i media britannici avevano lanciato l’indiscrezione secondo cui il, sotto le pressioni delle proteste dei tifosi, sta preparando i documenti per. Secondo Sky, la decisione del club londinese di uscire dal progetto è stata presa dal patron delin persona, il russo Roman Abramovich. Se confermato, solo quattro club inglesi rimarrebbero nella: Liverpool,United, Arsenal e Tottenham. Anche l’sta valutando di ...

Advertising

angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - DiMarzio : #ManchesterCity , #Guardiola duro sulla #Superlega - SkySport : ULTIM'ORA FONTI INGLESI: ALTRE DUE SQUADRE PRONTE A LASCIARE Si tratterebbe di Manchester City e United #SkySport… - ImpieriFilippo : RT @GoalItalia: Pronte al dietrofront anche Arsenal, Manchester City e Manchester United ??? - summad981 : Che bello sedersi e guardare Verona Fiorentina che è l’apoteosi del calcio della gente, il piccolo che può battere… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Secondo indiscrezioni anche ilsembrerebbe sfilarsi dal contestato progetto della Superlega europea . A riportare la notizia su Twitter è il giornalista britannico Martin Lipton, ...LONDRA (Gran Bretagna) - Il Chelsea e ilpotrebbero essere le prime società ad abbandonare il progetto della Superlega : secondo la BBC il club londinese sta preparando la documentazione necessaria per ritirare la sua ...IN AGGIORNAMENTO. 20.58 - Anche il Barcellona, stando a quanto appreso dal Times, potrebbe tirarsi fuori. 20.57 - Secondo quanto riportato da Diario Sport stasera i 12 club della ...Ha dell'incredibile quanto emerso questa sera. Secondo Talksport è previsto un meeting straordinario in serata tra i rappresentanti dei 12 club fonda ...