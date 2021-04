Maltratta la famiglia e li minaccia con un incendio: 23enne arrestato nel Napoletano (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella provincia di Grumo Nevano i carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni originario di Casandrino per Maltrattamenti in famiglie e tentato incendio. Poco prima era pervenuta al numero 112 una richiesta d’aiuto: un uomo, dopo l’ennesimo litigio, ha minacciato l’ex compagna di dare fuoco al palazzo dove abitava. I militari sono intervenuti e si sono messi alla ricerca dell’uomo. Lo hanno bloccato poco dopo nei pressi della casa della donna con in mano una bottiglia contente del liquido infiammabile. L’uomo ha tentato di giustificarsi, ha detto che doveva mettere la benzina nel proprio ciclomotore ma è stato arrestato e tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella provincia di Grumo Nevano i carabinieri hannoun giovane di 23 anni originario di Casandrino permenti in famiglie e tentato. Poco prima era pervenuta al numero 112 una richiesta d’aiuto: un uomo, dopo l’ennesimo litigio, hato l’ex compagna di dare fuoco al palazzo dove abitava. I militari sono intervenuti e si sono messi alla ricerca dell’uomo. Lo hanno bloccato poco dopo nei pressi della casa della donna con in mano una bottiglia contente del liquido infiammabile. L’uomo ha tentato di giustificarsi, ha detto che doveva mettere la benzina nel proprio ciclomotore ma è statoe tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

