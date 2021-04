Mainstream | Andrew Garfield nel nuovo trailer del film di Gia Coppola

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 aprile 2021)è il protagonista, accanto a Maya Hawke, deldi cui online è stato condiviso unè ildiretto da Giache ha come stare Maya Hawke, di cui è stato condiviso unprima del debutto nelle sale americane e sul circuito di video on demand previsto per il 7 maggio. Ilato inedito si concentra sui video condivisi dal personaggio interpretato dae sulla reazione ottenuta online dai contenuti, situazione che stravolge la vita dei giovani protagonisti.è stato presentato nel mese di settembre 2020 alla Mostra ...