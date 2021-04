Mahmood | suggestioni tratte dai miti greci ed esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità nel nuovo album “Ghettolimpo”

(Di martedì 20 aprile 2021) Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), “” rappresenta unimmaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. L’apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo con molti rimandi, popolato da dèi dell’Olimpo insieme a svariati personaggi, dove si uniscono ledaiinsieme allediche ...

