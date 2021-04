Magrini Aifa | vaccino Johnson&Johnson alla fascia anziana

Advertising

ricpuglisi : L'aggressività della Gruber contro Magrini di @Aifa_ufficiale, che parla di giusto ritorno alla vita normale. Che… - EmanuKant : RT @ricpuglisi: L'aggressività della Gruber contro Magrini di @Aifa_ufficiale, che parla di giusto ritorno alla vita normale. Che tristezz… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ricpuglisi: L'aggressività della Gruber contro Magrini di @Aifa_ufficiale, che parla di giusto ritorno alla vita normale. Che tristezz… - albertocol9 : RT @rtl1025: ?? 'Il vaccino di #JohnsonAndJohnson è sicuro. E' raccomandato l'uso preferenziale agli over 60'. Lo affermano #Locatelli, #Mag… - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? 'Il vaccino di #JohnsonAndJohnson è sicuro. E' raccomandato l'uso preferenziale agli over 60'. Lo affermano #Locatelli, #Mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Magrini Aifa

Quotidiano Sanità

Lo affermano in una nota ufficiale il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il Direttore generale dell', Nicolae il Direttore generale della Prevenzione del ...L'Italia, però, come conferma il direttore generale dell'Nicola, ha deciso di ' collocarlo in fascia anziana , dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi'. Il verbale della ...Dopo l'interlocuzione tra Ema e Fda sui rischi e sui benefici del vaccino Johnson&Johnson, il direttore generale dell'Aifa annuncia che le spedizioni riprenderanno anche in Italia e che le somministra ...La notizia è diventata ufficiale: in Italia il vaccino prodotto dalla Johnson&Johnson sarà riservato agli anziani over 60. A dare l'ufficialità è stato Nicola Magrini, direttore dell'Aifa, l'Agenzia i ...