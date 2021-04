Mafia | guerra tra cosche a Catania | 14 ordinanze

(Di martedì 20 aprile 2021) Una violentadiora bloccata. Carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, sei tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico. A

Sono quattordici le misure cautelari per la sparatoria di Librino, alla periferia di Catania, dello scorso 8 agosto, tra due gruppi criminali che si sono sfidati sulla rampa di viale Grimaldi a colpi ...L'inchiesta riguarda la faida tra due storici clan catanesi che l'8 agosto dell'anno scorso lasciò sul terreno 2 morti e 6 feriti, sulle strade tra i quartieri Librino e San Giorgio, periferia sud di .Gli arrestati. Il blitz dei carabinieri del comando provinciale e’ scattato all’alba per notificare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai 14 appartenenti ai Cursoti milanesi e a affiliati d ...Una violenta guerra di mafia a Catania ora bloccata. Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal ...