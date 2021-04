Mafia | 2 morti e feriti in sparatoria tra clan | 14 ordinanze

(Di martedì 20 aprile 2021) Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, ...

Il bilancio dello scontro armato fu di duee di diversi feriti. "Esito che - sottolinea la Dda della Procura di Catania - poteva essere ben più nefasto se si considera che lo scontro a fuoco si ...... un'associazione di stampo mafioso, una forma dinello sport. E' una cosa totalmente negativa. aprile , bollettino , contagi , covid , Italia ,, oggi - - > Previous article Next articleCarabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, se ...La storia di uno dei più dei famosi delitti di mafia, quello del capo della squadra mobile della Questura di Palermo assassinato nel 1979. | La storia di uno dei più dei famosi delitti di mafia, quell ...