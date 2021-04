Mafia, 14 arresti per la sparatoria dell’8 agosto a Catania (Di martedì 20 aprile 2021) Quattordici arresti a Catania per la sparatoria dell’8 agosto 2020. L’indagine ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti a seguito dei quali due persone furono uccise e altre rimasero ferite. pc/abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Quattordiciper la2020. L’indagine ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti a seguito dei quali due persone furono uccise e altre rimasero ferite. pc/abr/trg su Il Corriere della Città.

