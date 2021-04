M5s | la deputata Daga contro Grillo | «Parole gravi In otto giorni non si supera lo shock dello stupro»

(Di martedì 20 aprile 2021) Il ragionamento di Beppein difesa del figlio Ciro accusato diha fatto indignare esponenti politici di ogni partito. Anche all’interno del Movimento 5 Stelle sono arrivate alcune prese di distanza: tra le più decise c’è quella dellaFederica, che nel 2015 ha subito violenze dalla persona con la quale aveva una relazione. Intervistata da La Repubblica, dichiara di essere rimasta «senza» e di essere stata «male, malissimo». Sono 3 i punti in discussione del video di, e cheha detto di «non farcela a commentare»: l’aver definito la presunta violenza una ragazzata, l’aver sostenuto che una denuncia arrivata 8dopo dal fatto prova l’innocenzastupratore e che il non essere in ...

gattorosarosa : RT @SimoneAlliva: 'Vorrei dire a #Grillo che le donne non inventano le violenze. Per questo i tempi della querela sono stati allungati. Non… - Gresy73 : RT @zazoomblog: “Io ci ho messo sei mesi a denunciare chi mi picchiava”: la deputata M5S e le “parole gravi” di Grillo - #messo #denunciar… - zazoomblog : “Io ci ho messo sei mesi a denunciare chi mi picchiava”: la deputata M5S e le “parole gravi” di Grillo - #messo… - Alysea15 : RT @saveriolakadima: - Marxili : RT @DomaniGiornale: «Io massacrata di botte, ho denunciato solo dopo sei mesi». La deputata #m5s Federica Daga contro #BeppeGrillo. #Grill… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s deputata

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Lo racconta all' Adnkronos Federica Daga,, quando le viene chiesto di commentare le parole di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo . In particolare hanno ...'Grillo ha fatto un discorso grave che mi ha fatto rivivere tutto il mio dramma'. Federica Daga è una. In un'intervista a Repubblica respinge le parole del Garante, che ieri ha difeso con veemenza il figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri tre amici, attaccando anche la ...La parlamentare e il video in cui Beppe Grillo difende il figlio accusato di stupro: «Non riesco a commentare le sue parole. Denuncia in ritardo? Meno male c’è codice rosso» ...“Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, commenta le parole del garante del Movimento 5 Stelle che, in un video pubblicato ...