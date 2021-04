L’urgenza dell’America di sentirsi una grande nazione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 aprile 2021) Con questa società così arrabbiata, è difficile fare breccia con la gentilezza, con il rispetto, con la solidarietà, ha detto l’ex presidente americano George W. Bush, intervistato sulla Cbs per presentare il suo libro, che esce oggi. E’ un libro di ritratti – da quando si è ritirato a vita privata, Bush jr dipinge sempre – che si intitola “Out of Many, One”: una raccolta di dipinti di immigrati americani, il manifesto attualissimo e doloroso di un rappresentante di quello che i politologi chiamano “conservatorismo compassionevole”, e che Bush sintetizza così: “Unache ha la forza di accogliere rifugiati e persone ferite o spaventate per me è una. E noi siamo una”. Il suo Partito repubblicano è diventato molto più duro sulla questione, con il muro, con le ...