L’Uefa annuncia la nuova Champions | ma la Super League è irreversibile

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 aprile 2021) La giornata di lunedì si era aperta, poco dopo la mezzanotte, con l’annuncio ufficiale dei 12 club fondatori della. Inevitabilmente le ultime 24 ore sono state le più movimentate del calcio europeo da diversi anni a questa parte. Sono emersi alcuni dettagli sull’accordo per lacompetizione internazionale. Ad esempio, il documento firmato impedisce alle società contraenti di recedere, proteggendo di fatto lada eventuali ripensamenti dell’ultimo minuto. Il sito di The Athletic ha rivelato che i club hanno assunto InHouse Communications, agenzia di pubbliche relazioni britannica, per promuovere il lancio della. Katie Perrior, presidente di InHouse, è stata responsabile della comunicazione dell’ex primo ministro Theresa May e ...