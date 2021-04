L’Ue accelera sui vaccini, entro giugno 550 milioni di dosi. In estate “certificato verde” (Di martedì 20 aprile 2021) Gli accordi europei con le case farmaceutiche produttrici dei quattro vaccini anti-Covid già approvati dall'Ema garantiscono che saranno consegnati agli Stati membri entro la fine di giugno 355 milioni di dosi di vaccini, e questo consentirà ora alla campagna di vaccinazione di "accelerare significativamente", quando ci sono già 100 milioni di persone che hanno ricevuto almeno la prima dose e 27 milioni di persona già pienamente vaccinate. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, riferendo i temi della discussione nella videoconferenza del Consiglio affari generali dell'Ue, durante il briefing on-line per la stampa al termine della riunione.Nel corso di questo secondo trimestre saranno consegnati, ha ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 aprile 2021) Gli accordi europei con le case farmaceutiche produttrici dei quattroanti-Covid già approvati dall'Ema garantiscono che saranno consegnati agli Stati membrila fine di355didi, e questo consentirà ora alla campagna di vaccinazione di "re significativamente", quando ci sono già 100di persone che hanno ricevuto almeno la prima dose e 27di persona già pienamente vaccinate. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, riferendo i temi della discussione nella videoconferenza del Consiglio affari generali dell'Ue, durante il briefing on-line per la stampa al termine della riunione.Nel corso di questo secondo trimestre saranno consegnati, ha ...

Advertising

PorellaOfficial : RT @destinazionecop: ????L'Ue vorrebbe approvare la sua #climatelaw prima del summit sul clima del 22 a Washington. Ma i conflitti tra Parlam… - DomaniGiornale : RT @destinazionecop: ????L'Ue vorrebbe approvare la sua #climatelaw prima del summit sul clima del 22 a Washington. Ma i conflitti tra Parlam… - destinazionecop : ????L'Ue vorrebbe approvare la sua #climatelaw prima del summit sul clima del 22 a Washington. Ma i conflitti tra Par… - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. L'Ue: '… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. L'Ue: '… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue accelera L'Unione europea accelera sul green pass, al via negoziati con il Parlamento - Europarlamento Agenzia ANSA