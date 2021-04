Lombardia zona gialla dal 26 aprile | cosa cambia con le riaperture e il decreto di Draghi

(Di martedì 20 aprile 2021) In base al numero dei contagi ladal prossimo 26potrebbe diventare. Lo pensa il presidente della RegioneAttilio Fontana, intervenuto a Skytg24. “I numeri stano gradualmente migliorando, se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilita’ che si ritorni gialli”. “Noi siamo pronti a ripartire, laha fatto tutto quello che si doveva”. Ladiventeràdal 26quando entrerà in vigore il nuovodel governo, che prevedrà, tra l’altro il ritorno delle aree a minore restrizione in Italia e la riapertura di bar e ristoranti con nuove regole e nuovi protocolli. La ...

Advertising

fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - ross_1904 : RT @LaNotiziaTweet: - LaNotiziaTweet : - qn_giorno : #Lombardia gialla, Fontana: buone probabilità. Vaccini: prima dose a tutti entro luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Ci sono tante realtà scientifiche, anche a Milano e in, che stanno studiando e portando avanti questo progetto". Fontana: 'Numeri migliorano, buone probabilità ritornogialla' Nel ...... che raccoglie 700 dottori di base ine 270 in provincia di Bergamo. E sono 85 (di cui 15 ... "Ma noi abbiamo i mezzi e il personale per aprirne un altro nelladi Bergamo, se ci fossero le ...La regione è in una situazione molto complessa per quanto riguarda il calcolo che stabilità se dal 26 aprile sarà in zona gialla o arancione. L'incidenza dei casi non ha peso (serve fra zona rossa e a ...In base al numero dei contagi la Lombardia dal prossimo 26 aprile potrebbe diventare gialla. L'annuncio del presidente Fontana. Le regole e le altre regioni che usciranno dall'arancione e dal rosso da ...