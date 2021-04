LOL Chi ride è fuori | sapete com’è nato ‘Posaman’? Lillo racconta l’inedito retroscena

Advertising

aboutvelen : @awskairipa si ma io ho capito chi è LOL - NATOlizer : Lol chi ride è fuori, Lillo: «Ecco come è nato Posaman». Il retroscena che nessuno si aspetta… - infoitcultura : LOL 2, trapelati i nomi dei comici della seconda stagione? Ecco chi potrebbe esserci - Ashtonbigarms : RT @miujic: lol chi ride è fuori ma nel teatro ci ficchiamo kuroo, gojo, leorio, akihiko, dazai e miya - bloomingkiku_ : RT @miujic: lol chi ride è fuori ma nel teatro ci ficchiamo kuroo, gojo, leorio, akihiko, dazai e miya -

Ultime Notizie dalla rete : LOL Chi

Lillo Petrolo è stato ospite di Luis Sal e Fedez a 'Muschio Selvaggio', dove ha raccontato la genesi di Posaman , il supereroe che ha interpretato a 'ride è fuori'. Il comico ha svelato uno strano retroscena sul personaggio, che è nato per un 'insuccesso tecnico'. Ecco come è successo. 'ride è fuori', dalla Cortellesi a Bisio ...Insomma, per Luca Ravenna, monologhista fulminante, un volto da bravo ragazzo milanese da cui escono battute al vetriolo, il passaggio aride è fuori è stato un balzo in avanti. Anche se è ...Durante l’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno ospitato Lillo e Angelo Pintus, insieme ai quali hanno raccontato alcuni aneddoti di LOL – Chi ride è fuori, compresi alcuni ...A ‘Muschio Selvaggio’ insieme a Luis Sal, Angelo Pintus e Lillo, Fedez ha raccontato un aneddoto ‘terrificante’ su qualcosa che è avvenuta prima delle registrazioni ...