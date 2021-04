(Di martedì 20 aprile 2021) C’è fermento per la secondadi Lol chidopo che la prima ha riscosso un successo strepitoso. Il cast della primaè piaciuto tantissimo ma ora già si pensa ai comici che dovranno popolare la seconda.vorrebbesecondama ha messo una condizione, amatissimo comico, attore e ospite fisso da Fabio Fazio nella sua trasmissione che va in onda la domenica sera su Rai 3 “Che tempo che fa”, ha visto Lol chie, dopo aver saputo che ci sarà una seconda, ha espresso la sua volontà dinelle vesti di comico ma ad una ...

Advertising

BaritaliaNews : LOL, Chi Ride è Fuori, Nino Frassica “vorrei partecipare alla prossima edizione ma solo se …” - zazoomblog : LOL Chi ride è fuori sapete com’è nato ‘Posaman’? Lillo racconta l’inedito retroscena - #fuori #sapete #com’è #‘Po… - aboutvelen : @awskairipa si ma io ho capito chi è LOL - NATOlizer : Lol chi ride è fuori, Lillo: «Ecco come è nato Posaman». Il retroscena che nessuno si aspetta… - infoitcultura : LOL 2, trapelati i nomi dei comici della seconda stagione? Ecco chi potrebbe esserci -

Ultime Notizie dalla rete : LOL Chi

Lillo Petrolo è stato ospite di Luis Sal e Fedez a 'Muschio Selvaggio', dove ha raccontato la genesi di Posaman , il supereroe che ha interpretato a 'ride è fuori'. Il comico ha svelato uno strano retroscena sul personaggio, che è nato per un 'insuccesso tecnico'. Ecco come è successo. 'ride è fuori', dalla Cortellesi a Bisio ...Insomma, per Luca Ravenna, monologhista fulminante, un volto da bravo ragazzo milanese da cui escono battute al vetriolo, il passaggio aride è fuori è stato un balzo in avanti. Anche se è ...C’è fermento per la seconda edizione di Lol chi ride è fuori dopo che la prima ha riscosso un successo strepitoso. Il cast della prima edizione è piaciuto tantissimo ma ora già si pensa ai comici ...Sapete com'è nato il supereroe 'Posaman' interpretato da Lillo? E' proprio il comico a raccontare il simpatico ed inedito retroscena.