Lo stato di emergenza fino al 31 luglio nel nuovo decreto del governo Draghi: la Lega perde la battaglia (e Giorgia Meloni si prepara all’attacco) (Di martedì 20 aprile 2021) La proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio troverà posto nel nuovo decreto del governo Draghi per le riaperture dal 26 aprile. Anche se la Lega e Forza Italia non sono felicissime della circostanza. Gongola invece Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia potrà tirare fuori di nuovo il suo cavallo di battaglia. Lo stato di emergenza fino al 31 luglio nel nuovo decreto del governo Draghi Il Sole 24 Ore spiega oggi che non ci sono solo le riaperture dal 26 aprile tra i nodi da sciogliere nella maggioranza prima del varo del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) La proroga dellodial 31troverà posto neldelper le riaperture dal 26 aprile. Anche se lae Forza Italia non sono felicissime della circostanza. Gongola invece, che con Fratelli d’Italia potrà tirare fuori diil suo cavallo di. Lodial 31neldelIl Sole 24 Ore spiega oggi che non ci sono solo le riaperture dal 26 aprile tra i nodi da sciogliere nella maggioranza prima del varo del ...

Advertising

Ettore_Rosato : Il vaccino #JohnsonandJohnson è stato sospeso negli Usa per 6 casi di trombosi su 7 milioni di somministrazioni. Gi… - cesco_visco : RT @LaNotiziaTweet: - marcodelucact60 : RT @Leonard13___: Per debellare il covid non serve la medicina, ma la Magistratura. Non è un'emergenza sanitaria, ma un colpo di stato in… - LaNotiziaTweet : - brug71 : RT @Leonard13___: Per debellare il covid non serve la medicina, ma la Magistratura. Non è un'emergenza sanitaria, ma un colpo di stato in… -