Lo Schalke saluta la Bundesliga dopo 30 anni | ora la retrocessione è matematica

(Di martedì 20 aprile 2021) Lo04 èmente retrocesso in seconda divisione: fatale la sconfitta incassata contro l’Arminia Bielefeld Lo04 saluterà laal termine della stagione. Èlain seconda divisionela sconfitta per 1-0 contro l’Arminia Bielefeld. In trent’nella massima serie tedesca, loha conquistato una Coppa UEFA, tre Coppe di Germania, una Supercoppa nazionale e due Coppe Intertoto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In fondo alla classifica cade nuovamente lo, che con il 3 - 0 subito dal Moenchengladbach, quasi certamente, la Bundes . Infine, il Mainz batte l'Hoffenheim e il Leverkusen crolla 3 - ...David Abrahamla Bundesliga e il suo Eintracht Francoforte . Dopo la sfida contro lo04, il capitano dei tedeschi ha annunciato di aver deciso di lasciare il club e la Germania per fare ritorno in ...Lo Schalke 04 saluta la Bundesliga trent'anni dopo la sua ultima promozione e retrocede nella serie cadetta. Fatale alla compagine di Gelsenkirchen la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Arminia ...Il Bayern ipoteca la vittoria in Bundesliga vincendo 2-0 contro il Bayer Leverkusen. In serata retrocede lo Schalke 04 dopo trent'anni.