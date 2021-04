Livorno, mamme disperate rubano il cibo: “Disoccupate per il lockdown, non ci aiuta nessuno” (Di martedì 20 aprile 2021) Livorno, 20 apr — Simona è una delle 8 mamme che qualche settimana fa sono entrate in un supermercato di Livorno riempiendo un carrello della spesa di generi di prima necessità, per poi andarsene via senza pagare. Lo hanno fatto per sfamare i loro figli in un periodo di grande crisi dovuta alle restrizioni, dopo essersi scontrate con il muro di indifferenza del Comune, a cui avevano chiesto sostegno. Senza però ottenere risposta. Parla una delle mamme che aveva rubato al supermercato Il caso, che aveva sollevato un polverone mediatico, è stato riportato alla luce da Mattino Cinque, che ha intervistato una delle mamme. Simona, questo il nome della donna, racconta di avere perso il lavoro durante il primo lockdown e di essere ridotta alla disperazione: senza soldi, con figli a carico. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021), 20 apr — Simona è una delle 8che qualche settimana fa sono entrate in un supermercato diriempiendo un carrello della spesa di generi di prima necessità, per poi andarsene via senza pagare. Lo hanno fatto per sfamare i loro figli in un periodo di grande crisi dovuta alle restrizioni, dopo essersi scontrate con il muro di indifferenza del Comune, a cui avevano chiesto sostegno. Senza però ottenere risposta. Parla una delleche aveva rubato al supermercato Il caso, che aveva sollevato un polverone mediatico, è stato riportato alla luce da Mattino Cinque, che ha intervistato una delle. Simona, questo il nome della donna, racconta di avere perso il lavoro durante il primoe di essere ridotta alla disperazione: senza soldi, con figli a carico. ...

Ultime Notizie dalla rete : Livorno mamme Mamme rubano al supermercato per sfamare i figli, una di loro: 'Non siamo ladre' - - > Leggi Anche Livorno, gruppo di mamme ruba al supermercato ma avverte prima il Comune - - > Leggi Anche Venezia, nonno ruba il cioccolato per i nipoti: i carabinieri gli pagano il conto 'In 48 ...

Livorno, gruppo di mamme ruba al supermercato ma avverte prima il Comune commenta 'Se entro il pomeriggio non ci arrivano gli aiuti , andiamo al supermercato a rubare perché non abbiamo nulla da mangiare '. È l'email che un gruppo di mamme ha inviato al comune di Livorno prima di dirigersi, insieme ai loro bambini, in uno dei supermercati della città, riempire i carrelli con alimenti di prima necessità e uscire senza pagare . Il ...

Livorno, mamme disperate rubano il cibo: “Disoccupate per il lockdown, non ci aiuta nessuno” Il Primato Nazionale Mamme rubano al supermercato per sfamare i figli, una di loro: “Non siamo ladre” Avevano rubato in un supermercato di Livorno per sfamare i loro figli e prima di farlo avevano anche avvertito il Comune al quale chiedono aiuti e sostegni. Sono un gruppo di mamme che, a distanza di ...

