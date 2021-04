LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco, Playoff Eurolega DIRETTA: gara-1, parte la rincorsa alla Final Four (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CONFERENZA STAMPA DI ETTORE MESSINA – LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-1 dei Playoff dell’Eurolega 2021. E’ il grande giorno della prima palla a due di una sfida che vale un posto nelle Final Four. Sette anni dopo i biancorossi tornano a giocare i Playoff di Eurolega e lo fanno contro la formazione tedesca, probabilmente la più grande sorpresa della stagione. Entrambe le squadre sono a caccia della loro prima Final Four da quando è nata la ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CONFERENZA STAMPA DI ETTORE MESSINA – LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA Buonasera, e benvenutidi-1 deidell’2021. E’ il grande giorno della prima pa due di una sfida che vale un posto nelle. Sette anni dopo i biancorossi tornano a giocare idie lo fanno contro la formazione tedesca, probabilmente la più grande sorpresa della stagione. Entrambe le squadre sono a caccia della loro primada quando è nata la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco Playoff Eurolega DIRETTA: gara-1 parte la rincorsa alla Final Four - #Olimpia… - Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: CI SIAMO In campo alle ore 20.45 per gara#1. Sette anni sono stati lunghi, ma adesso si torna in campo per inseguire i… - fabiocavagnera : CI SIAMO In campo alle ore 20.45 per gara#1. Sette anni sono stati lunghi, ma adesso si torna in campo per inseguir… - OlimpiaMiNews : CI SIAMO In campo alle ore 20.45 per gara#1. Sette anni sono stati lunghi, ma adesso si torna in campo per inseguir… - AlessandroMagg4 : CI SIAMO In campo alle ore 20.45 per gara#1. Sette anni sono stati lunghi, ma adesso si torna in campo per inseguir… -