LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 18-32, Playoff Eurolega DIRETTA: momento complicatissimo per i milanesi (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo quarto terribile per una Milano contratta e bloccata in attacco (1/10 da tre) e che ha avuto problemi anche in difesa, soprattutto a rimbalzo. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Dieci minuti da incubo per Milano, che ha subito un parziale di 25-9 ed ora è obbligata ad una straordinaria rimonta. 27-44 Fantastico canestro di Hines. Ultimo timeout per il Bayern. 25-44 Dentro anche il libero supplementare. Ultimo tiro per Milano. 25-43 Seeley con la tripla e anche il fallo di Rodriguez. 25-40 Bel canestro in contropiede di Shields. 50 secondi all’intervallo. Timeout di Trinchieri. Altra tripla sbagliata da Milano (1/10) 23-40 Due liberi di Shields 21-40 Johnson con il tap in offensivo ai danni di un Tarczewski disastroso. 21-38 ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASecondo quarto terribile per unacontratta e bloccata in attacco (1/10 da tre) e che ha avuto problemi anche in difesa, soprattutto a rimbalzo. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Dieci minuti da incubo per, che ha subito un parziale di 25-9 ed ora è obbligata ad una straordinaria rimonta. 27-44 Fantastico canestro di Hines. Ultimo timeout per il. 25-44 Dentro anche il libero supplementare. Ultimo tiro per. 25-43 Seeley con la tripla e anche il fallo di Rodriguez. 25-40 Bel canestro in contropiede di Shields. 50 secondi all’intervallo. Timeout di Trinchieri. Altra tripla sbagliata da(1/10) 23-40 Due liberi di Shields 21-40 Johnson con il tap in offensivo ai danni di un Tarczewski disastroso. 21-38 ...

