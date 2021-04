LIVE Novara-Conegliano, Finale A1 volley in DIRETTA: gara-2, piemontesi per allungare la serie (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara-2 della Finale scudetto 2020-2021 della serie A di pallavolo femminile. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: Conegliano ha il primo match-point a disposizione per mettere fine alla lotta, Novara proverà il tutto per tutto per portare la serie alla bella decisiva. In gara-1 abbiamo assistito ad uno dei match più belli ed appassionanti di sempre, Conegliano partiva con tutti i favori del pronostico, ci si aspettava una gara ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match Buonasera e benvenuti alladi-2 dellascudetto 2020-2021 dellaA di pallavolo femminile. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte:ha il primo match-point a disposizione per mettere fine alla lotta,proverà il tutto per tutto per portare laalla bella decisiva. In-1 abbiamo assistito ad uno dei match più belli ed appassionanti di sempre,partiva con tutti i favori del pronostico, ci si aspettava una...

